Operaia pubblica un suo video porno su internet per ripagare un debito di droga: «Al pusher doveva 73mila euro»

Per ripagare un grosso debito di droga con uno spacciatore, un'operaia era arrivata a pubblicare un suo video porno su internet. Al pusher, un marocchino di 50 anni residente a Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, la donna doveva ben 73mila euro dopo aver acquistato cocaina per un anno. Lo spacciatore è stato arrestato. Come riporta "Il Giorno", per anni l'uomo avrebbe venduto droga a diversi clienti in Val Cavallina, arrivando a trafficare, stando a una stima degli investigatori, 180mila euro al mese. Tra i clienti operai e camionisti, uomini e donne tra i 25 e i 50 anni, arrivati anche a indebitarsi fortemente o a offrire di fargli una seri di lavori nell'appartamento del 50enne. Fra loro, anche l'operaia che aveva pubblicato un suo video hard online.

Le indagini

Le indagini erano cominciate in modo casuale: un carabiniere di Casazza, fuori servizio, a fine dicembre, passando per Endine Gaiano, aveva notato il pusher avvicinarsi a una Fiat Panda e consegnare al conducente un involucro, in cambio di 50 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 10:43

