Mamma scambiata per la figlia del marito: «Sembri una 13enne». La sua replica lascia senza parole

Sarà capitato a tutti di ricevere un commento sul proprio aspetto esteriore in merito a quella che è l'età che sembra noi dimostriamo. Ma quante mamme possono dire di sembrare ancora delle 13enni? È quanto accaduto a Lyn, che vive negli Stati Uniti, e che è spesso inondata di messaggi sui social media che le chiedono una conferma su quanti anni abbia.

La 31enne, mamma di tre figli, infatti, viene spesso scambiata per una ragazzina e ha risposto in un video : «Ecco il punto... Avevo quell'età 18 anni fa».

Mamma scambiata per figlia

La mamma di tre figli viene spesso giudicata per il suo aspetto che appare molto più giovane, tanto che alcuni pensano addirittura che suo marito sia suo padre.

L'apparenza inganna

Lyn e suo marito, in piedi davanti alla telecamera, condividono momenti esilaranti della loro vita di coppia e familiare: «Nel modo più carino possibile, sì, siamo stati scambiati per padre e figlia o per avere una relazione con un'enorme differenza d'età, ma siamo solo una normale coppia sposata con una differenza di altezza», ha sottotitolato la donna su TikTok.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 16:38

