Perde la memoria dopo l'anestesia ma si innamora di nuovo del fidanzato: «Sei bellissimo». Il video del colpo di fulmine

di Redazione web

Amore a seconda vista, ma come se fosse la prima. Quello che è accaduto a una ragazza che, a causa di un'anestesia per un intervento ai denti, è stata colpita da un'amnesia temporanea e ha dimenticato di avere un fidanzato. Sua madre ha registrato in un video la sua reazione quando lo ha rivisto e ha pubblicato la clip su TikTok, ottenendo più di 15 milioni di visualizzazioni.

Ragazza perde la memoria e dimentica tutto, ​il fidanzato riesce a farla rinnamorare di lui

Amore a seconda vista dopo l'anestesia

Il video è stato pubblicato sul profilo TikTok @isabellannesmith, gestito da una ragazza americana di nome Isa. La giovane donna ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un dente del giudizio. Dopo l'operazione, è salita sull'auto della madre e ha subito ricevuto una sorpresa. La madre, consapevole della situazione, ha iniziato a registrare quando ha visto il fidanzato avvicinarsi all'auto. «Joey sta arrivando, te lo ricordi?», chiede alla figlia, che risponde incerta: «Credo di si...». Poi, la madre avverte Isa: «Hai un fidanzato», e lei risponde commossa «Ce l'ho?». Arriva poi il momento in cui Joey apre la portiera dell'auto e saluta la fidanzata, che sembra essersia tutti gli effetti innamorata di nuovo. «Sei bellissimo, hai dei begli occhi», gli dice, e lui ricambia. Alla fine del video, Joey dice alla sua ragazza di amarla. «Mi ami? Oh...», risponde Isa.

I commenti

Il video dell'innamoramento a seconda vista di Isa ha collezionato migliaia di commenti, tra quanti trovano che la scena sia la più dolce di sempre e altri che si chiedono perché negli Stati Uniti, per rimuovere un dente, sia prassi utilizzare un'anestesia così potente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA