Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo: «Ci siamo lasciati, ma la pausa è stata fondamentale»

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti nel sabato pomeriggio di Verissimo. A Silvia Toffanin hanno raccontato il loro amore e come, quest'ultimo, sia cresciuto negli anni. Nonostante qualche difficoltà durante il loro percorso di coppia, ora l'influencer e il modello sono più felici che mai e hanno quattro bambini che donano loro tanto amore. Beatrice e Marco sono una delle coppie social più amate.

L'intervista di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono commossi più volte durante la loro intervista a Verissimo: hanno ricevuto varie lettere da sorelle e nonne e hanno parlato di quanto importante sia per loro il valore della famiglia. Beatrice ha detto: «L'ultima volta che ci siamo viste avevo il pancione, adesso stiamo crescendo la piccolina che ha sette mesi. È tutto un po’ impegnativo perché abbiamo quattro bambini. L’aiuto di Marco è fondamentale per me. Siamo insieme da 10 anni ed è incredibile come sia passato il tempo: siamo cresciuti tanto insieme. Quando ci siamo conosciuti io avevo 18 anni e Marco 22, quindi, eravamo bambini».

Poi, Beatrice e Marco hanno raccontato il loro periodo di crisi. L'influencer ha spiegato: «Il primo anno c’è stata una separazione tra di noi. Io avevo deciso di andare a vivere a Milano e in quel momento ci siamo un po’ distaccati. Quel periodo di pausa, però, ci è servito tanto perché poi abbiamo deciso di riprovarci e non ci siamo più lasciati, siamo tornati più forti di prima. Marco per me è una figura fondamentale per la nostra famiglia, non avrei potuto scegliere uomo migliore».

Il valore della famiglia

Infine, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno spiegato quanto sia importante per loro far crescere i figli in un ambiente sereno e pieno d'amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 17:51

