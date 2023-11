Beatrice Valli distrutta: «Ho preso l'influenza intestinale e Mati vuole la te**a 24 ore su 24»

di Redazione web

Beatrice Valli è mamma di quattro bambini: Alessandro, Bianca, Azzurra e Matilda Luce ed è, quindi, super impegnata ma è anche di grande ispirazione per tutte le sue follower che la seguono appassionatamente da diversi anni. Nelle sue storie, l'influencer racconta sempre ciò che le capita con i suoi figli o i nuovi progetti di lavoro e proprio nelle scorse ore ha spiegato di essere davvero "distrutta" a causa di una forte influenza intestinale.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli racconta praticamente ogni aspetto della sua vita da mamma e, quindi, nelle sue ultime storie Instagram ha spiegato: «Ciao ragazze, vi faccio un riassunto di queste ultime ore. Io e Marco ci siamo presi l'influenza intestinale fortissima... non so cosa stia girando ma siamo stati malissimo tutti e due tutta la notte. Io avrò rimesso 40 volte e non ho nemmeno le forze di alzarmi. L'unica cosa che ho fatto è che sono andata a vedere la partita di Alessandro perché glielo avevo promesso ma vi giuro ero distrutta. Spero di riprendermi perché mi è salita anche la febbre, mi mancava... dopo che abbiamo avuto i bambini ammalati due settimane e abbiamo rimandato il ponte di Halloween. Ci eravamo organizzato tutto ma i programmi sono saltati. Meno male che doveva essere un'entrata positiva nella casa nuova... qualcuno ce la sta tirando mi sa». Infine, Beatrice aggiunge: «Poi, Mati vuole la te*** 24 ore su 24», con l'emoticon sorridente.

Beatrice Valli e i social

Beatrice Valli lavora molto con i social e, tutti i giorni, dà consigli di bellezza e non alle sue follower che sono tantissime: il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni e mezzo di fan che la seguono da quando è uscita da Uomini e Donne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 10:32

