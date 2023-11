Beatrice Valli e Marco Fantini, fidanzatini per una sera: «Con te». Ma l'influencer sbaglia outfit

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini sono sempre molto impegnati: tra lavoro, bambini e trasloco non hanno mai tempo per loro due. Quindi, qualche volta decidono di dedicarsi esclusivamente alla coppia e tornano "fidanzatini". Così, è successo anche nelle scorse ore dove i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono concessi una cena romantica, ovviamente, gli hater non si sono risparmiati con i commenti negativi riguardanti, soprattutto, l'outfit di Beatrice. Ma andiamo con ordine.

La cena di Beatrice Valli e Marco Fantini

«Con te» è la semplice didascalia scelta da Beatrice Valli per descrivere la serata romantica che ha trascorso con il marito Marco Fantini. L'influencer e il modello sono sempre molto attenti alle esigenze della loro famiglia e hanno sempre dichiarato che rimanere a casa con i bambini è una delle loro attività preferite ma, qualche volta, ci vuole anche un po' di riposo e, quindi, ecco che si regalano dei momenti per loro. Il post che ha pubblicato la giovane mamma di Alessandro, Bianca, Azzurra e Matilda Luce ha riscosso molto successo tra i fan che seguono molto appassionatamente Beatrice. Qualcuno, però, ha avuto da ridire sull'outfit scelto dall'influencer: un vestitino bianco, molto scollato, con maniche lunghe e corpetto nero.

I commenti dei follower

In tantissimi hanno commentato il post di Beatrice Valli soprattutto perché hanno avuto da ridire sul suo outfit.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 08:52

