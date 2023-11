Beatrice Valli ammalata, febbre a 39: «Qualcuno me la sta tirando e Mati vuole sempre stare attaccata a me»

di Redazione web

Beatrice Valli, sui propri canali social, in particolare su Instagram, posta sempre numerosi contenuti che riguardano il suo lavoro da influencer ma anche la sua vita impegnatissima da mamma di quattro bambini. Nei giorni scorsi, l'ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere ai suoi fan che lei e la famiglia si sono finalmente trasferiti nella nuova casa, anche se, si sarebbe immaginata "un'inaugurazione" un po' diversa e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha fatto sapere ai suoi fan di essere un po' influenzata in questi giorni: «Che bel modo di inaugurare casa nuova», ha detto, sorridendo, in una storia Instagram. L'influencer, poi, ha postato vari video di uno shooting che sta realizzando per lavoro ma, poi, nella serata di ieri, ha riaggiornato tutti sulle sue condizioni di salute.

La giovane, che qualche giorno fa ha preso l'influenza intestinale, ha scritto: «Chi ha vinto la febbre a 39? Io! Qualcuno me la sta tirando».

Nella storia successiva, però, Beatrice mostra come, nonostante sia influenzata, si prenda cura amorevolmente dei suoi bambini, soprattutto di Matilda Luce che è la più piccola e che sta ancora allattando. L'influencer si riprende mentre si sta godendo il suo momento di complicità con la bambina e scrive: «Febbre a 39 tutta la notte e Mati che vuole stare attaccata a me h24».

Beatrice Valli distrutta: «Ho preso l'influenza intestinale e Mati vuole la te**a 24 ore su 24»

Beatrice e le critiche social

Proprio perché Beatrice Valli condivide spesso momenti così intimi insieme ai suoi bambini, è più volte stata criticata dagli hater che non capiscono perché voglia sempre esporsi in questo modo. Lei, però, ha sempre risposto che non ci trova nulla di male a normalizzare un atto come l'allattamento anche sui social.

