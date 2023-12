Angelica Baraldi a Verissimo: «Problemi con la mia famiglia, la notte stavo male e avevo l'ansia». Poi la rivelazione su Vasco Rossi

di Cristina Siciliano

Nuovo weekend in compagnia di Silvia Toffanin e di Verissimo. La conduttrice ha ricevuto nel suo studio la prima ospite della puntata di sabato 2 dicembre, Angelica Baraldi, ultima concorrente eliminata del Grande Fratello che ha raccontato i suoi primi giorni fuori dalla casa e il rapporto «problematico» con la sua famiglia. «Com'è stato tornare alla normalità? Tramautico - ha spiegato Angelica Baraldi a Silvia Toffanin -. Dentro la casa non siamo in contatto con il mondo quindi riprendere la propria quotidianità è difficile».

Angelica Baraldi e il rapporto problematico con la famiglia

«I miei genitori si sono separati ed io ho trascorso una brutta infanzia - ha spiegato Angelica Baraldi -. In casa non mancavano mai le discussioni. Ho vissuto periodo difficile perché io e mio fratello eravamo sempre la seconda scelta dei miei genitori: venivano prima i loro problemi e poi tutto il resto».

La vita di Angelica Baraldi è cambiata quando ha deciso di trasferirsi a Roma con il fidanzato, colui che l’ha salvata da quella fase complicata della sua vita. «Per questo motivo io e Riccardo abbiamo deciso di lasciare tutto e cambiare città - ha spiegato Angelica -.

L'ex gieffina ha aggiunto: «La notte stavo male e avevo l'ansia. Dopo un po' ho deciso di mettere me e il mio futuro al primo posto e ho scelto di cambaire la mia vita totalmente. Oggi devo tanto a Riccardo; lui è l'uomo della mia vita perché mi ha dato la forza e il coraggio di affrontare situazioni complicate».

«Mia mamma è stata fidanzata con...»

«Mia mamma è stata fidanzata con Vasco Rossi, aveva 26 anni - ha rivelato Angelica Baraldi -. Lui ha scritto per lei anche una canzone dal titolo Susanna. Lei mi ha raccontato che non riusciva a trattenere l'emozione. Una storia d'amore finita ma si vogliono bene».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA