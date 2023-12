L'influencer che si mostra senza filtri: «Anche un corpo con molte curve è degno di amore»

di Redazione web

Molly Ava è un'influencer e appassionata di fitness di Bournemouth, Inghilterra, che ama condividere con i suoi follower messaggi sull'accettazione del proprio corpo e sulla bodypositivity. La 23enne vorrebbe incoraggiare le ragazze ad amarsi per come sono senza prendere da esempio modelli di bellezza artificiali. Molly, infatti, si batte anche contro l'uso di filtri di bellezza che spesso vengono utilizzati sui social perché è importante capire che tutti i corpi meritano amore e che niente è un difetto: sono solo sfumature differenti.

L'intervista di Molly Ava

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Molly Ava ha parlato delle foto e dei contenuti che posta sul proprio profilo Instagram: «La cosa che preferisco di queste foto è, senza ombra di dubbio, il mio sorriso. Qualche anno fa avrei separato tutto il resto dal mio viso perché non mi piacevo, ma ora sono attratta sono più attratta dalla mia espressione e dalle sensazioni felici che provo, piuttosto che dal mio corpo. Non è stato un percorso facile ma ora mi amo per come sono. Ci sono stati momenti in cui ho disattivato i commenti degli hater, ma mi sentivo triste perché sapevo che stavo dando loro soddisfazione. Era come se avessi accettato la sconfitta, ma per preservare la mia salute mentale sentivo che dovevo farlo. Ora, sto molto meglio e non mi interesso più dei commenti, tutto quello che voglio fare è condividere quanta più positività e bontà possibile e se c'è qualcuno che vuole criticarmi, allora si definiscono più loro che io. Anche un corpo con molte curve è degno di amore».

I commenti degli utenti

Il messaggio di Molly Ava piace molto sui social e, infatti, le sue foto riscuotono sempre grande successo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA