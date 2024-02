Il regista svela i segreti sul set: «Ma quali sigarette e cocaina: ecco cosa fumano e sniffano gli attori quando sono in scena»

di Sara Orlandini

Spesso accade di vedere, nei film o nelle serie tv, gli attori che interpretano un certo personaggio sempre la sigaretta in bocca o tra le mani. Quindi, la domanda sorge abbastanza spontanea: ma fumano davvero tutto quel tabacco? Un esempio lampante di protagonista che fuma "come una ciminiera" è dato da Cillian Murphy nei panni del famigerato Thomas Shelby in Peaky Blinders. Per coloro che hanno visto la serie, non è infatti una sorpresa vedere l'attore con una sigaretta in mano o intento ad accendersene una.

Su Tiktok, questo dubbio amletico è stato risolto dal regista David Ma che, con un video che ha riscosso un successo incredibile (quasi 10 milioni di visualizzazioni), ha spiegato cosa fumino in realtà gli attori hollywoodiani. Spoiler: nulla che possa rovinare i loro polmoni o danneggiare la loro salute.

Le parole del regista

David Ma è un regista seguitissimo su TikTok: il suo profilo conta quasi un milione e mezzo di follower che, spesso, gli fanno domande sui trucchetti di scena o sugli stratagemmi utilizzati all'interno di un set per rendere il tutto più realistico. Nel video in cui parla delle sigarette in scena, Ma ha spiegato: «Gli attori fumano davvero oppure no? Questa è una delle domande che ricevo più spesso. Tutti sono curiosi di sapere cosa inalino i protagonisti dei film: la maggior parte delle volte, si tratta di sigarette di scena. Sono "cicche" alle erbe che contengono una quantità davvero minima di tabacco e sono prive di additivi. Questo spiega perché gli attori, una volta fumato, non abbiano la tosse secca o la voce roca. Le sigarette sembrano anche abbastanza reali tra le dita di un attore ma questo è il loro lavoro: far sembrare vero ciò che non lo è. Se si apre uno di questi oggetti, si può notare che all'interno non c'è tabacco ma una specie di erba (no, non quell'erba) sostanze profumate, ad esempio, petali di rosa, trifoglio e foglie di tè. Profumi più che altro». I fan di Cillian Murphy, che nei panni di Shelby ha fumato più di 3000 sigarette, possono quindi stare tranquilli.

Altri trucchi di scena

Ovviamente, viene da sé che sul set vengono utilizzati anche altri stratagemmi del tipo. Ad esempio, sempre prendendo Peaky Blinders come modello, i protagonisti bevono sempre whiskey che, in realtà, è semplice tè al limone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 11:49

