«Pensavo che mia mamma (morta quando avevo 7 anni) non avrebbe mai avuto la possibilità di conoscere il mio fidanzato. Mi sbagliavo»

Leah Menzies è una tiktoker australiana molto nota sui social. Sul suo profilo TikTok è seguita da quasi 75mila follower e il suo successo è dato dalle visualizzazioni che riesce a raccogliere con i suoi video che raccontano di viaggi in giro per il mondo. Uno dei filmati più visti, tuttavia, non ha nulla a che vedere con i luoghi esotici che Leah ha visitato. Tratta, invece, di amore.

La tiktoker 20enne, infatti, ha perso la mamma quando era ancora una bambina e il suo rimpianto più grande è non averle mai presentato il fidanzato.

La vita, però, può sorprendere in tanti modi diversi ed ecco che Leah ha scoperto che, invece, la sua amata mamma e il ragazzo si conoscevano già.

Ecco cosa mostra nel video TikTok che ha fatto commuovere milioni di persone.