« Il mio cane aveva paura dell'aspirapolvere, ma ora non più: ecco il trucco per risolvere il problema»

Condividere la quotidianità con i propri animali domestici è un piacere, così come sviluppare una routine di cui sono parte anche loro. Eppure è innegabile che ci siano alcuni atteggiamenti che sarebbe meglio risolvere, sia per facilitare la nostra vita che quella di cani e gatti. Un classico esempio è la paura viscerale che tanti amici a quattro zampe provano nel sentire il rumore dell'aspirapolvere e dell'asciugacapelli.

Si tratta di una reazione istintiva, più o meno intensa in base all'animale, e se in alcuni casi può strapparci una risata sarebbe meglio risolvere il problema in modo da non incontrare ostacoli ogni volta che si pulisce casa o si fa la toletta al cucciolo.

A questo proposito, Candacce ha pubblicato un video su TikTok in cui svela un trucco che ha funzionato per il suo cane. Come dimostra nella clip, ora il cagnolino non ha nessuna reazione quando viene acceso l'asciugacapelli o sente un rumore di quel tipo.

La paura dei cani per l'aspirapolvere

La ragazza ha pubblicato un video su TikTok che interessa tutti gli amanti degli animali e, in particolare, chi ha un cane.

La didascalia recita: «Non per essere drammatica ma chi mi ha suggerito questa cosa merita un premio Nobel per la pace», a sottolineare quanto sia stato utile a lei e al suo amico a quattro zampe. All'inizio della clip, Candacce spiega: «Qualcuno qui su TikTok ha detto che se vuoi che il tuo cane non abbia più paura dell'aspirapolvere o dell'asciugacapelli, allora devi disciplinarli», ovvero trattarli non come oggetti inanimati ma come si farebbe con un cucciolo che fa i capricci.

Poi, la ragazza spiega che il suo cane era solito saltare giù dalle sue braccia in preda al panico ogni volta che gli asciugava il pelo, mentre ora (come dimostra accendendo il phon nella clip) non ha più problemi. Prima di avvicinare lo strumento al piccolo, Candacce lo "disciplina" e dice :«No! Cattivo!».

Qualche utente azzarda delle ipotesi sul perché questo "trucco" funzioni: «Forse in questo modo dai l'impressione di avere il controllo anche sull'asciugcapelli e il cane si fida del fatto che lo terrai al sicuro anche da quell'oggetto del demonio». Per qualcuno, non è andata proprio come sperato: «Ho provato a fare questa cosa e il mio cane ha ATTACCATO l'aspirapolvere per darmi man forte. Immagino che sia un passo avanti?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 10:43

