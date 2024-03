Mirko Brunetti e Perla Vatiero, bacio e passione in diretta: «Vuoi o non vuoi?». I Perletti sognano la proposta

di Ida Di Grazia

Mirko Brunetti e Perla Vatiero ancora insieme anche nella finale del Grande Fratello. Mentre Perla aspetta l'esito del televoto Mirko si dichiara e scoppia la passione. Un lungo bacio in diretta, anzi più di uno che fa sognare i fan della coppia, i perletti, che sognano la proposta di matrimonio.

I Perletti

Mirko Brunetti ha voluto far sentire la sua vicinanza a Perla Vatiero in attesa dei conoscere l'esito del televoto che vale la finalissima del Grande Fratello con una dolce dichiarazione d'amore. Per la Vatiero c'è la scritta "vuoi o non vuoi?", Perla: «Assolutamente sì».

Entra Mirko: «Sono orgoglioso perchè tante coppie si sono riviste in noi, ma soprattutto perchè donne si sono riviste in te, io ho sempre saputo che in te ci fosse qualcosa di speciale e non pensare mai più che non vali nulla».

«Fatemi una promessa - dice Alfonso Signorini . da ora in poi siate più concentrati su di voi, godetevi la vostra intimità, mollate i cellulari». I due promettono di si, mentre i fan aspettano una proposta di matrimonio in diretta che per ora non arriva.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 00:16

