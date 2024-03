Grande Fratello, calci e pugni dopo la finale: Josh Rossetti (fratello di Greta) se la prende con Massimiliano Varrese e la sua auto

Immediatamente dopo la finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare un'incredula Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi, ecco spuntare un video sul web che riprende un evento che ha scosso gli spettatori e i fan del programma condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di uno scontro avvenuto tra Josh Rossetti, il fratello di Greta, e l'auto che trasportava Massimiliano Varrese fuori da Cinecittà.

Monia rivela perché il fratello di Greta voleva fare a botte con Massimiliano: la diretta Instagram che in pochi hanno visto

Lo scontro tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese

Lo scontro è avvenuto proprio fuori dagli studi del reality, con Josh Rossetti che ha attaccato fisicamente l’auto dell’attore, visibilmente furioso.

L’ex concorrente Stefano Miele ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto nel corso di una diretta su Instagram, spiegando che Varrese avrebbe applaudito sarcasticamente Monia La Ferrera. Questo sarebbe bastato a far scattare l'ira di Josh Rossetti.

Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy - Music by Korben



Monia rivela perché il fratello di Greta voleva fare a botte con Massimiliano: la diretta Instagram che in pochi hanno visto

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA