Beatrice Luzzi, futuro in televisione: «Io al timone di un programma al femminile. Il GF? Una sorta di ricreazione»

di Dajana Mrruku

Per molti è la vincitrice morale dell'ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha conquistato proprio tutti, partendo dal conduttore Alfonso Signorini che l'ha sempre elogiata e difesa, ma anche rimproverata quando serviva. Rimarrà sempre una delle protagoniste (se non la protagonista) di quest'edizione tanto lunga, quanto complicata. L'attrice di Vivere ha raccontato i suoi piani per il futuro in televisione e come ha vissuto i 6 mesi passati all'interno della Casa del Grande Fratello dove è stata a lungo attaccata e presa di mira.

Andiamo a leggere che cosa ha rivelato.

Beatrice Luzzi, i piani dopo il GF

Beatrice Luzzi, dopo aver lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori del Grande Fratello, torna a parlare del suo futuro nella lunga intervista a Chi dove ha rivelato: «Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. E poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile.

Poi la stoccata al GF. Mentre tutti i coinquilini pensavano di abbatterla con continui attacchi e insulti, lei ne usciva più gloriosa che mai: «La mia esperienza al Grande Fratello? Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al Gf devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. Poi in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA