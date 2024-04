Peppe Di Napoli all'Isola dei Famosi: chi è il pescivendolo star di TikTok con «a cascata» naufrago in Honduras

di Redazione web

Un pescivendolo all'Isola dei Famosi. Quella che negli ultimi giorni era solo un'indiscrezione, a poche ore dal debutto della 18esima edizione del reality di Canale 5 è stata confermata: Peppe Di Napoli è uno dei 13 naufraghi partiti per l'Honduras. I fan di «Peppe a cascata» avevano già intuito qualcosa dall'ultimo video postato sui social: seduto nella sala d'attesa di un aeroporto mentre aspettava proprio il volo per l'Honduras: «Sono onorato di fare quello che sto facendo. Tra poco mi sentirete», ha promesso ai suoi follower.

Chi è Peppe Di Napoli

Peppe Di Napoli è diventato una celebrità su TikTok, Instagram e Facebook, accumlando circa un milione e mezzo di follower complessivi su tutti i social conn l'account Pescheria Di Napoli. Per chi non lo conoscesse, Peppe è il proprietario di una pescheria a Pianura, ora rimasta nella mani della moglie e delle figlie così come l'onere di tenere vive le pagine che gli hanno regalato successo.

L'Isola gourmet

La 18esima edizione dell'Isola dei Famosi si preannuncia essere come mai prima a tema food: tra i naufraghi, oltre a Peppe Di Napoli che potrà cimentarsi con specie di pesci nuove e cucinarle sulla griglia, ci sono anche Joe Bastianich e Edoardo Franco, vincitore della penultima edizione di MasterChef.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA