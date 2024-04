Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno inviata: «Vi svelo dove vivranno i naufraghi». La foto con le iguane

di Redazione web

Elenoire Casalegno è l'inviata di quest'anno de L'Isola dei Famosi. Tutto si terrà a Maele, un'affascinante isola caraibica che lei ha già raggiunto. Sui social ci svela qualche caratteristica dell'isola su cui sta aspettando i naufraghi.

L'arrivo di Elenoire Casalegno a Maele

L'inviata ha iniziato il tour dell'isola con un volo in elicottero e con una colazione ricca di fibre. «Sono le otto, il tempo è un po' incerto, nuvoloso - racconta Elenoire -. Sto andando a fare colazione, sono stata brava questa settimana: ho mangiato yogurt, cereali, frutta, caffè americano. Oggi è sabato, però, magari mi concedo un dolcetto». Quest'anno sarà Vladimir Luxuria a condurre il programma, la quale ha avuto l'incarico direttamente da Pier Silvio Berlusconi, come ha raccontato nella puntata di Verissimo del 6 aprile.

Le prime foto delle isole Honduras

Le immagini che Elenoire ha condiviso su Instagram mostrano un cielo sereno, la spiaggia chiarissima, l'acqua trasparente e le palme riverse sul sulla sabbia.

Isola dei Famosi, quando andrà in onda

La prima puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda in tv lunedì 8 aprile su Canale 5, in prima serata. Vladimir Luxuria sarà affiancata da Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, e dal giornalista Dario Maltese. Fra i concorrenti vedremo le modelle Greta Zuccarello e Maité Yanes, Joe Bastianich e l'ex inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa.

