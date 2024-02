Valeria Marini: «Sono stata vittima di ingiustizie in tv. Sanremo 2025? Si, ma come cantante in gara in coppia con Malgioglio»

di Dajana Mrruku

Valeria Marini è stata ospite da Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera dove ha raccontato, insieme alla sua collega Alba Parietti, la sua carriera e la loro ultima partecipazione a Tale e Quale Show speciale Sanremo, dove hanno interpretato Sabrina Salerno e Jo Squillo in "Siamo donne". La Marini ha confessato di essere molto triste perché viene spesso svalutata, nonostante abbia più volte dimostrato di saper fare molte cose nel mondo dello spettacolo e lei non ci sta più.

Andiamo a leggere che cosa ha detto alla Fialdini.

Le ingiustizie di Valeria Marini

Valeria Marini ha rivelato di aver sofferto molto a causa delle malelingue su di lei: «Io a volte ho subito un po’ di ingiustizie perché dicevano: “Ma cosa fa? Non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare.

Poi nel suo futuro vede Sanremo. La showgirl aveva detto che sarebbe tornata volentieri al Festival, ma in un'altra veste.

Valeria Marini, il futuro a Sanremo

Valeria Marini ha dichiarato che lei farebbe volentieri ritorno a Sanremo, ma in una veste totalmente nuova: «Io non ho mai detto che mi sarei candidata, il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio? Mi piacerebbe, sì».

