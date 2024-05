Raffaella Scuotto positiva allo streptococco: «Non riesco a parlare»

di Cristina Siciliano

Allarme streptococco per Raffaella Scuotto che ha spiegato ai suoi follower di aver avuto diversi sintomi tra cui febbre alta e tonsille gonfie. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha confermato la sua positività su Instagram.

Le parole di Raffaella Scuotto

Scuotto dopo aver affrontato un lungo viaggio in treno di ritorno da Treviso ha annunciato la sua positività con un video Instagram. «Sono arrivata a casa finalmente – ha raccontato Scuotto nelle sue Instagram stories – Dopo esser partita alle ore 14.17 sono arrivata a casa alle 21. Mi vedete con la mascherina perché i risultati dei tamponi per lo streptococco erano positivi. Ho contattato la mia dottoressa che mi ha confermato la positività e mi ha prescritto l'antibiotico. Ho iniziato così a prenderlo e per i prossimi due giorni sono ancora contagiosa. Non riesco neanche a parlare». Anche il fidanzato dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Brando Ephrikian ha spiegato nelle sue Instagram stories di stare male. «Ragazzi scusate, sono a pezzi veramente. Ho la gola infiammata e febbre. Domani cerco di andare a fare il tampone per questo streptococco. Sarò un po' assente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA