Uomini e Donne, Cristian Forti sceglie Valentina Pesaresi: «Ci sei riuscita a portarmi via»

Dopo mesi finalmente Cristian Forti ha fatto la sua scelta. Andata in onda nella puntata di martedì 23 gennaio, tra colpi di scena ed emozione. Lo studente di fisioterapia ha scelto Valentina Pesaresi, che incredula e felice, lo ha abbracciato e baciato, confermandogli la volontà di uscire insieme dal programma. Un'uscita di scena romanticissima per la giovane coppia, che ha commosso lo studio, tra baci, abbracci e dichiarazioni d'amore.

Una decisione per certi aspetti inaspettata, considerati gli alti e bassi emersi in studio e le ripetute uscite dallo studio e minacce di abbandonare la trasmissione di Valentina. Tuttavia, entrambi hanno espresso la loro felicità e il desiderio di conoscersi meglio al di fuori del contesto televisivo.

La scelta

La dichiarazione d'amore del tronista è stata diversa dal solito. Cristian, infatti, ha deciso di trascorrere l'ultima esterna con Pesaresi, vivendo momenti a dir poco magici che lo hanno portato a compiere con maggior convinzione il passo di sceglierla.

Valentina, arrivata in studio, ha assistito ad un video con la voce di Cristian, intento a pronunciare la frase che sperava di ascoltare da mesi: «Ci sei riuscita a portarmi via». Una dichiarazione semplice, ma inequivocabile. Il tronista ha motivato la sua decisione affermando di essersi sentito immediatamente a suo agio con Valentina, trovando affinità sia caratteriale che fisica. Ha, inoltre, elogiato la sua dolcezza e sensibilità.

Valentina, quindi, con le lacrime agli occhi, si è guardata attorno chiedendo: «Dove sei, non ci credo».

Grande assente Virginia Degni

L'altra corteggiatrice Virginia Degni non era presente in studio in quanto la scelta si è svolta in maniera inconsueta.La 20enne ha ammesso di essere rimasta delusa, ma ha augurato a Cristian e Valentina tutto il bene possibile.

