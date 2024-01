Uomini e Donne, anticipazioni nuova puntata: il tronista Cristian Forti ha fatto la sua scelta

di Cristina Siciliano

Oggi, martedì 9 gennaio, si è tenuta una nuova puntata di Uomini e donne ed è stata ricca di novità e sorprese. Infatti, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi ha portato Cristian Forti a fare la sua scelta. Una decisione che ha sorpreso il pubblico presente in studio ma anche il web. Un altro colpo di scena: la scelta di Cristian non si è svolta in studio alla presenza di entrambe, ma all’esterno.

La scelta di Cristian Forti

Le anticipazioni della registrazione sono riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il quale ha rivelato che il tronista ha deciso di chiudere il suo percorso nel dating show fuori dallo studio. Oggi, Cristian Forti ha scelto la corteggiatrice Valentina Pesaresi. Il tronista ha sempre cercato di rassicurare entrambe le corteggiatrice durante il suo percorso a Uomini e donne tant'è che più volte è andato a riprenderle.

Durante la registrazione Cristian Forti e Valentina sono arrivati in studio già come coppia. In studio, come svela inoltre Lorenzo Pugnaloni, non era presente Virginia che ha così concluso il suo percorso rinunciando al momento della scelta

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 22:00

