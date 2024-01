Uomini e Donne, Ida Platano insultata dagli hater: «Ma perché non ti uccidi?». La reazione (sorprendente) della tronista

di Cristina Siciliano

Ida Platano, tronista di Uomini e Donne, ha scelto di rispondere a tono alle forti critiche di un hater. La tronista si sta godendo le festività in famiglia e all'insegna del meritato relax. Tuttavia, nelle ultime ore, Ida Platano ha raccontato ai suoi follower di aver ricevuto pesanti insulti da un hater in occasione della notte di Capodanno. La tronista ha così risposto alle critiche con un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Le parole di Ida Platano

«Eccomi qua. Buon anno a tutti. Grazie ancora degli auguri - ha sottolineato Ida Platano nelle sue Instagram stories -. Adesso sto aspettando dei miei amici così ci facciamo gli auguri. Grazie, grazie ancora. Ieri però verso le 23 mi sono arrivati degli auguri davvero belli... Si vede che questa persona mi stava pensando tanto. Adesso vi faccio vedere».

«Tr**a ma quanto sei pu**ana nel 2024 perché non ti impi**hi?».

«Voglio riparlare degli auguri di ieri, di questo signore o signora - ha raccontato Ida Platano ai suoi follower -. Vi ho letto prima, tanti mi scrivete: "Ida non ci restare male". Io ci sto male? Non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, né oggi, né ieri e né domani ci starò male. Li metto solo per farvi vedere quanta gente veramente non sta bene. Io ho pensato che questa persona ieri sarà stata da sola con il cellulare in mano dicendo "voglio darle fastidio stasera. Questa si diverte e io sto a casa da solo, depresso". Questo è. Perché ieri era una serata diciamo per tutti con un grande significato».

La tronista ha concluso: «Era l'ultimo giorno dell'anno quindi tutti festeggiamo. Siamo con i parenti e amici. E quindi doveva essere felice. Ma si vede che felice non è. E niente, mi volevo fare due risate con voi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 16:57

