Ida Platano tronista, Alessandro Vicinanza: «Già pronta per una nuova relazione? L'unico coinvolto ero io, non mi sentivo più amato»

di Anna Malci

Ida Platano (42 anni) è tornata a Uomini e Donne in una veste del tutto inedita per lei, quella della tronista. Dopo la rottura con Alessandro Vicinanza (39 anni), arrivata dopo 11 mesi di relazione, l'ex dama del trono Over ha deciso di riprovarci e questa volta, lo ha detto lei stessa, non rincorrerà nessuno.

L'annuncio è arrivato a sorpresa per tutti, soprattutto per il suo ex fidanzato che ha rivelato alcuni dettagli sulla loro rottura. Andiamo a scoprire che cosa ha detto Alessandro Vicinanza.

Ida Platano torna a Uomini e Donne, è la nuova tronista. L'annuncio sconvolge i fan: «Lasciata da Alessandro Vicinanza»

Le parole di Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza ha rotto il silenzio dopo l'annuncio della nuova tronista, la sua ex fidanzata Ida Platano. In un'intervista a Fanpage ha rivelato: «La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo.

La storia su Instagram

Alessandro Vicinanza ha voluto lanciare una frecciatina ad Ida Platano. Il ragazzo era in macchina quando alla radio stava passando "Bellissimissima", una canzone che ad un certo punto fa: «Pensi che ti ho tradita?».

Lo sguardo eloquente di Alessandro non lasciano dubbi: quella storia Instagram è per Ida e a dare la conferma definitiva è il suo «Buongiorno belli miei!», il classico saluto di Ida.

Nessun tradimento e no, Alessandro non scenderà le scale di Uomini e Donne per Ida, almeno per il momento...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 09:34

