Ida Platano, il silenzio social preoccupa: «Aria di crisi con Alessandro Vicinanza?»

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie del trono over più longeva e amata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo aver trascorso un'estate da sogno, con viaggi e vacanze in giro per il mondo, i due sono tornati alla loro vita quotidiana e ai propri rispettivi lavori. Nell'ultimo periodo, tuttavia, i fan hanno notato uno strano silenzio social della coppia.

Che cosa sarà successo? Andiamo a capire meglio di cosa stiamo parlando.

Ida Platano, mazzo di rose sospetto: «Bianche e rosse, bellissime. Mi ha lasciato anche il numero di telefono»

Ida Platano sparita dai social, la confessione della ex Dama: «Non sto bene»

Ida e Alessandro, aria di crisi?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno sempre condiviso le loro giornate e messaggi d'amore, ma da tempo a questa parte, sulla loro relazione c'è un silenzio stampa che ha insospettito i fan.

Ad aggravare la situazione è stato il mazzo di rose rosse e bianche che sono arrivate in forma anonima a Ida nel suo salone di bellezza e, nel bigliettino c'era anche un numero di telefono...

Tutto fa presagire ad aria di crisi, ma per adesso ancora nulla di confermato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 16:09

