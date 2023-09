Ida Platano sparita dai social, la confessione della ex Dama: «Non sto bene»

di Redazione web

Ida Platano assente dai social ha preoccupato i fan. L'ex dama di Uomini e donne ha rasserenato i suoi follower su Instagram spiegando le cause e le motivazioni della sua mancanza. La 40enne siciliana pare non stia bene, ma promette di tornare presto a parlare con tutti coloro che, dopo la partecipazione al programma, la supportano tutti i giorni. Proprio i fan, infatti, hanno presagito ogni possibile ipotesi su quelle che potevano essere le cause del suo silenzio. Ma la verità l'ha rivelata proprio Ida Platano: scopriamo insieme cosa ha detto.

Ida Platano: «Non sto bene»

Ida Platano ha parlato nelle sue Instagram stories.

La 40enne siciliana ha poi continuando spiegando: «Non sto bene di salute. Grazie per il vostro affetto».

Ida Platano ha condiviso anche il regalo, presumibilmente da parte dei fan, senz'altro molto gradito: un bel cornicello portafortuna contro il malocchio che, per l'occasione, sarà sicuramente piaciuto è il dono che ha mostrato su Ig.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 11:01

