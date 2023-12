Ida Platano a Verissimo: «Alessandro Vicinanza e Roberta Di Capua? Mi fanno ridere». E si lascia scappare uno spoiler

di Dajana Mrruku

Ida Platano è stata ospite da Silvia Toffanin per raccontare la sua nuova esperienza a Uomini e Donne, come tronista del primo trono over. Ida si è lasciata andare e ha aperto il suo cuore alla conduttrice che ha ripercorso la sua storia all'interno degli studi di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che le ha fatto incontrare prima Riccardo Guarnieri e, poi, Alessandro Vicinanza, con i quali ha avuto due storie d'amore molto intense e profonde. Andiamo a scoprire che cosa ha detto durante la sua intervista a Silvia Toffanin.

Uomini e Donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano) e la paparazzata con Roberta Di Padua: lite furiosa in studio

Il nuovo trono di Ida Platano

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne, dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, pensando di poter ricominciare da zero.

(Spoiler di Verissimo: Alessandro e Roberta sono usciti insieme e si sono baciati)

Non è della stessa opinione, tuttavia, quando Silvia Toffanin le nomina Riccardo Guarnieri. «Nella vita ho avuto tanti amori, amori diversi tra loro. A Riccardo voglio bene, il nostro è stato un amore forte, diverso da quello di Alessandro. Se ripenso all'amore per Riccardo Guarnieri, mi manca l'aria», ha detto alla padrona di casa quando le ha fatto notare che si è illuminata al nome di Riccardo. Sono molti i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida, anche se i due se ne sono dette di tutti i colori.

