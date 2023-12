Uomini e Donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano) e la paparazzata con Roberta Di Padua: lite furiosa in studio

di Dajana Mrruku

Ida Platano è diventata tronista di Uomini e Donne solo da qualche settimana e la conoscenza con i suoi corteggiatori stava proseguendo con molta tranquillità, almeno fino alla puntata di oggi, 5 dicembre, quando il suo ex fidanzato Alessandro Vicinanza è tornato in studio per «rimettersi in gioco».

Un ingresso che ha destato molti dubbi e una lite molto accesa tra i due ex fidanzati che si sono accusati a vicenda di essere incoerenti e falsi. «Ho ammortizzato tante cose, adesso mi sento pronto per ricominciare, da 4,5 giorni», ha esordito così Alessandro Vicinanza.

Andiamo a leggere che cosa ha detto Maria De Filippi e la lite con Ida Platano.

La lite furiosa

«Tu mi hai lasciata quattro volte: a luglio, ad agosto, in Sardegna a settembre e a ottobre.

Maria De Filippi ha voluto chiedere alcune spiegazioni in più al nuovo cavaliere, sceso nuovamente per continuare la sua esperienza e continuare alcune «situazioni lasciate in sospeso», facendo riferimento a Roberta Di Padua.

«Non ho mai tradito Ida, ma le storie finiscono. Io ho voglia di ricominciare», mentre Ida ha insistito nel ripercorrere le ultime tappe della loro relazione.

La coppia ha iniziato a rinfacciarsi alcuni episodi che non sono piaciuti all'altro e il risultato è un litigio dai toni molto accesi.

«Mi hai detto che non mi volevi, hai avuto paura della responsabilità di fare i progetti perché io volevo venire da te, ma tu sei scappato», ha urlato Ida, mentre Alessandro ha continuato a difendersi. La lite poi ha continuato verso alcuni "mi piace" ad altre donne sui social. «Volevi la donna avventura e una donna da viaggi che tra poco avrai perché io sono stata la tua donna avventura, non volevi progetti», chiude Ida.

Ida Platano ha chiesto all'ex fidanzato di non giudicarla perché lui è lì, in studio a fare ciò che lei ha fatto qualche settimana fa.

La puntata si chiude con un ballo tra Alessandro Vicinanza e la dama Roberta Di Capua, con la quale aveva avuto un flirt poco prima di conoscere Ida.

Gli avvistamenti a Roma

Alessandro Vicinanza è stato visto (da una follower di Deianira Marzano) in giro a Roma, più precisamente a Ponte Milvio, in compagnia della dama Roberta Di Padua. La puntata andata oggi in onda è stata registata qualche giorno fa, quindi questo avvicinamento tra i due presuppone che abbiano iniziato a frequentarsi e ad uscire insieme.

Come l'avrà presa Ida Platano?

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA