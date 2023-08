Uomini e Donne, amore al capolinea per Roberta e Samuele: «Differenze caratteriali e distanza hanno avuto la meglio»

di Redazione web

Un'altra coppia che scoppia in casa Uomini e Donne. Questa volta si tratta di una relazione che sembrava potesse durare, quella formata da Roberta Giusti e Samuele Carniani. La tronista l'aveva scelto nel gennaio 2022, al termine del suo percorso all'interno del dating show di Maria De Filippi.

Purtroppo non tutto sembra essere andato per il meglio e, dopo due anni di relazione, i due ragazzi hanno deciso di intraprendere due percorsi separati. Lo hanno annunciato loro stessi tramite i loro account Instagram. Andiamo a leggere cosa hanno scritto.

Roberta e Samuele, amore al capolinea

La relazione tra Roberta Giusti e Samuele Carniani è giunta al termine e i due hanno annunciato così la fine del loro amore. Roberta ha scritto: «Ciao a tutti, sia io che Samu abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra relazione. Nonostante il sentimento che c'è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato. Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall'altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male. Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l'altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce facilmente neanche la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi.

Samuele, dal suo account fa sapere: «Ciao, sto scrivendo con paura e con un nodo alla gola inspiegabile. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia... abbiamo preso coscienza di tanti fattori, abbiamo avuto coraggio di guardarsi negli occhi e da persone mature dire "BASTA" che forse è stata la cosa più difficile. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato da tutto.. il sentimento c'è stato, c'è ancora e non andrà via in 2 giorni e sicuramente non svanisce la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi. Non smetterò mai di dire grazie a tutti coloro che ci hanno amato come coppia e ci ameranno come persone. Vi voglio bene Samu».

Tra di loro rimarrà sempre un sentimento di affetto e rispetto, e chi lo sa, forse tra qualche tempo potrebbe esserci un ritorno di fiamma...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 21:15

