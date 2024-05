Cristian Forti, i ladri gli aprono la macchina e portano via proprio tutto: «Che ve ne fate di un volante? Morti di fame, poracci»

di Dajana Mrruku

Cristian Forti e Valentina Pesaresi sono da poco usciti dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La coppia ha condiviso sin da subito con i loro follower la loro relazione, tra alti e bassi... e qualche disavventura. L'ex tronista, infatti, ha condiviso sui social quello che è successo durante quella che sarebbe dovuta essere una normale serata fuori.

Cristian è stato derubato, ma non solo. I ladri sono entrati in macchina e hanno portato via proprio tutto.

Le parole di Cristian Forti

Cristian Forti ha mostrato sui social ciò che rimane della sua macchina completamente svuotata dai ladri. Non sarebbe la prima volta che il tronista ha a che fare con i ladri. «Ma con il volante che ci fate? Costerà 150 euro. Contenti voi... Mi hanno portato via un giacchetto che avevo là da tempo e un ombrello. Sono senza parole», ha detto Cristian mentre mostra ciò che è rimasto.

«Con le Smart basta, una volta mi sono entrati in casa, una volta fuori, ora qui...», ha concluso. «Il volante si cambia, l'auto si ripara ma voi sempre dei morti di fame, rimanete dei poracci».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 13:21

