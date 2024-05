Uomini e donne, Raffaella Scuotto: «Ho vissuto molti momenti difficili ma da ognuno di questi ho imparato tanto»

di Cristina Siciliano

Durante i periodi difficili della propria vita è possibile trovare una soluzione per frenare quelle intense emozioni come frustrazione e rabbia. Lo sa bene Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e donne e attuale fidanzata di Brando Ephrikian che, proprio nelle ultime ore, rispondendo ad un box di domande nelle sue Instagram stories per le sue follower, ha raccontato in che modo sia riuscita a superare i momenti difficili nella sua vita vincendo così la battaglia contro i suoi sentimenti negativi.

La riflessione di Raffaella Scuotto

«Ho avuto tanti periodi negativi soprattutto negli ultimi anni - ha spiegato Raffaella Scuotto nelle sue Instagram stories -.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha aggiunto: «L'amore che ho per me è frutto di tutto quello che ho vissuto. Mi mostro senza trucco perché nel quotidiano io sono trasandata. Non ho problemi a mostrarmi così perché questa è la realtà delle cose».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA