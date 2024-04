Raffaella Scuotto e Brando, amore a gonfie vele: «La distanza non aiuta, siamo gelosi. La convivenza? Ci stiamo pensando...»

di Cristina Siciliano

La storia d'amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian procede a gonfie vele. I due sono più innamorati che mai e trascorrono molto tempo insieme nonostante siano divisi tra Treviso e Napoli. La coppia sta cercando in tutti i modi di trovare un punto di incontro per poter trascorrere dei giorni insieme in serenità. Essendo però entrambi ancora molto giovani i due non hanno intenzione di bruciare le tappe.

Le parole di Raffaella Scuotto

«Come succede in tutte le coppie si litiga ma ci divertiamo tanto, vivendoci abbiamo scoperto una sintonia maggiore - ha spiegato Raffaella Scuotto a Fanpage -. Ci avevamo visto a lungo entrambi durante il programma.

L'ex corteggiatrice ha aggiunto: «Il pensiero c'è ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo».

Raffaella ha poi parlato del suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi. «Il mio percorso a Uomini e donne mi ha migliorato - ha spiegato -. Avevo tante cose irrisolte dentro di me. Nel programma ho parlato con tante persone, ho capito le mie difficoltà e mi sono lasciata andare. Ho imparato a conoscermi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 18:04

