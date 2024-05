Brando Ephrikian e la toccante dedica a nonno Ciccio: «Sei stato fondamentale quando giocavo a calcio. Non smetterò mai di dirti grazie»

di Cristina Siciliano

Brando Ephrikian, 22 anni, ex tronista di Uomini e donne, non ha mai nascosto la sua passione per lo sport, in particolare il calcio. Dopo il successo del programma condotto da Maria De Filippi il giovane sta valutando come costruire la sua carriera professionale. Nel frattempo però, Brando ha scelto di «ringraziare» suo nonno Ciccio soprattutto per il periodo in cui si allenava in settimana per le partite di calcio.

Il ricordo

«Dovete sapere (che quando ancora giocavo a calcio) oltre a tutti gli allenamenti settimanali venivo qui, in giardino da mio nonno Ciccio ad allenarmi per migliorare - ha scritto Brando nelle sue Instagram stories -. Con la giusta mentalità e determinazione è possibile superare i propri limiti e raggiungere livelli sempre più alti nel proprio percorso sportivo.

La coppia

Brando è uscito da Uomini e donne mano nella mano con Raffaella Scuotto. La loro storia d'amore oggi procede a gonfie vele. I due sono più innamorati che mai e trascorrono molto tempo insieme nonostante siano divisi tra Treviso e Napoli. La coppia sta cercando in tutti i modi di trovare un punto di incontro per poter trascorrere dei giorni insieme in serenità. Essendo però entrambi ancora molto giovani i due non hanno intenzione di bruciare le tappe e si vivono la loro relazione a distanza step by step.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 18:21

