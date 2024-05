Mario Cusitore fotografato insieme a una ex dama dopo l’abbandono di Ida Platano a Uomini e donne. «Che figura di mer*a»

di Dajana Mrruku

Il trono di Ida Platano ha avuto uno degli epiloghi peggiori, l'abbandono totale della sua tronista che, dopo l'ennesima segnalazione su Mario Cusitore, suo corteggiatore, non ce l'ha fatta più e ha deciso di mandarlo via, salutare anche Pierpaolo Siano per cui non aveva un interesse così forte da sceglierlo e abbandonare il programma da sola, con il cuore spezzato. Ida non ha mai dichiarato di avere una scelta, ma il sentimento verso Mario sembrava parlare da sé, soprattutto quando lei cercava in tutti i modi di difenderlo nonostante le segnalazioni settimanali su serate in discoteca e uscite in compagnia di altre ragazze.

Dopo l'addio, Mario aveva cercato di fare ammenda sui social, dicendo che i sentimenti verso Ida erano veri, ma ben presto sono arrivate nuove segnalazioni che hanno fatto cadere decisamente ogni sua possibilità di riconquistarla.

Le segnalazioni su Mario

Non si arrestano le segnalazioni su Mario Cusitore. Anche dopo l'abbandono del trono di Ida, i fan continuano a seguire ogni sua mossa e a riportarla sui social. L'ex corteggiatore, infatti, è stato beccato di recente in compagnia di Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne e fidanzata di Alessandro Vicinanza (ex compagno di Ida).

La reazione di Ida Platano

In molti pensavano di trovarlo triste e dispiaciuto dopo aver perso Ida, ma Mario Cusitore era tutt'altro che sconsolato. L'ex corteggiatore sorrideva e abbracciava i fan presenti all'evento a Cassino, insieme a Roberta Di Padua, acerrima nemica di Ida durante il loro percorso a Uomini e Donne, quando le due iniziarono a corteggiare lo stesso uomo, Alessandro Vicinanza che prima scelse Ida e poi, dopo aver chiuso la relazione, iniziò a frequentare Roberta.

Insomma, un triangolo fin troppo sospetto che avrebbe fatto ridere Ida. Una risata un po' amara, come anche la reazione social che ha condiviso su Instagram. Platano, infatti, ha pubblicato il video di Fantozzi che grida: «Che figura di mer*a». A buon intenditor, poche parole.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 13:34

