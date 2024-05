Uomini e Donne, Chiara Geme e la stoccata all’ex Davide Donadei: «Potevi pensarci prima di lasciarmi»

di Dajana Mrruku

Chiara Geme si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è resa protagonista di una gag molto divertente per i fan del dating show di Maria De Filippi. Chiara, infatti, ha condiviso un video su TikTok in cui classificava, grazie ad un filtro dell'applicazione, le coppie uscite da Uomini e Donne. Tra queste, la prima in assoluto era quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante, mentre all'ultimo posto ha scewlto di mettere proprio la sua storia d'amore con l'ex tronista Davide Donadei.

Il ragazzo ha visto il video su TikTok e ha commentato, con un po' di amarezza: «Diciamo che io non mi sarei mai messo al decimo posto, anzi tutt'altro. Ma se per te siamo da decimo posto va bene... male, male, male! Comunque siamo bellissimi!»

La frecciatina di Chiara Geme

L'ex corteggiatrice Chiara Geme non sembrerebbe aver ben digerito il commento del suo ex fidanzato e ha voluto replicare con una frecciatina molto affilata: «Potevi pensarci prima di lasciarmi», lasciandolo senza parole.

La coppia si era detta addio dopo due anni di relazione a causa di incomprensioni caratteriali e alcuni rumor di presunti tradimenti che, però, non sarebbero stati il motivo della rottura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA