Uomini e Donne, Chiara Geme senza filtri su Davide Donadei: «Mi ha distrutto, pesavo 40 chili»

di Dajana Mrruku

Chiara Geme e Davide Donadei sono tornati a parlare della loro relazione nata a Uomini e Donne dopo un trend su TikTok in cui lei ha posizionato la loro storia d'amore ultima in classifica. «Diciamo che io non mi sarei mai messo al decimo posto, anzi tutt'altro. Comunque siamo bellissimi!», ha commentato Davide, ma la stoccata di Chiara è arrivata poco dopo, con «Potevi pensarci prima di lasciarmi». Davide ha poi fatto lo stesso trend di TikTok, posizionando la relazione al primo posto. La ex ha quindi commentato: «La tua trom*amica di cui ero gelosa che ne pensa? La ex del mio amico come sta? La tua nons celta che dice? Fine dei giochi, ora racconto tutto, così la smetti di rovinarmi la vita».

La coppia non si è lasciata nel modo migliore, a causa delle voci sui presunti tradimenti da parte di lui e dell'eccessiva gelosia di lei, poi confermata dopo l'addio. Tuttavia, Chiara Geme ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rendendo noti alcuni retroscena sulla loro relazione.

Le parole di Chiara Geme

Chiara Geme ha voluto chiarire alcuni punti sulla sua relazione con Davide Donadei perché in molte la accusavano di essere stata troppo dura. L'ex corteggiatrice, quindi, ha fatto una live su Instagram in cui ha rivelato: «Mi arrivano segnalazioni, mi ha contattato una ragazza che era andata a casa mia e mi ha mandato foto e video. Succede un casino fino a quando io per 33 giorni non esco di casa, stavo veramente male perché ero innamorata. Sono arrivata a pesare 40 chili.

Chiara ha poi rivelato che durante le settimane in cui Davide era all'interno della casa del Grande Fratello ha scoperto altri tradimenti, ma che non ha voluto infierire sul suo percorso all'interno del reality.

Ha concluso dicendo: «In questi mesi, io conduco la mia vita serenamente, ho tante soddisfazioni. Nonostante abbia fatto il programma, lavoro eccettera, sembra che non ha visibilità. Noi ci siamo visti 2 settimane fa ad un evento e non ci siamo filati. Lui fa credere chissà cosa, ma non è così. Oggi che lui mi viene a commentare TikTok, forse oggi ha bisogno di visualizzazioni e visibilità. Forse gli sponsor sono finiti. Davide non mi vuole, fa credere che mi vuole per creare hype!».

