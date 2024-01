Sonia Bruganelli esce allo scoperto: «Vi presento il mio nuovo, giovane fidanzato. Si chiama Beppe»

Sonia Bruganelli ama raccontarsi ai suoi follower attraverso i social e, in questi ultimi giorni, sta pubblicando moltissime storie e post in cui parla dei suoi nuovi progetti di lavoro. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, con il quale ha vissuto una storia d'amore lunga più di vent'anni, l'imprenditrice non ha più parlato di relazioni ma, qualche ora fa, ha presentato il suo nuovo "fidanzato" Beppe. Anche se non è come sembra.