Sonia Bruganelli opinionista dell'Isola dei Famosi? Lei: «Siete bellissimi con il vostro entusiasmo»

Sonia Bruganelli, nelle scorse ore, è stata al centro del gossip. Sul web e sui social, infatti, sono cominciate a circolare alcune voci e indiscrezioni che davano per certa la sua partecipazione all'Isola dei Famosi come la nuova opinionista. L'ex moglie di Paolo Bonolis, quindi, avrebbe affiancato Vladimir Luxuria alla conduzione di uno dei reality show più amati dagli italiani. Purtroppo, però, per i fan dell'autrice, ecco che è arrivata la smentita da parte della diretta interessata che, nelle sue storie Instagram, è parsa anche un po' infastidita dalla fake news che la riguardava. Sonia Bruganelli, comunque, in modo ironico e anche pungente, ha ricondiviso sul proprio profilo tutte le immagini che annunciavano la sua partecipazione all'Isola.