Vladimir Luxuria conduttrice dell'Isola dei Famosi: «Non ho fatto le scarpe a Ilary Blasi, non mi entrano le sue»

Da vincitrice e, poi, opinionista a conduttrice. Adesso è ufficiale: sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. A confermarlo è stato Pier Silvio Berlusconi nell'incontro con la stampa per parlare di "Innovazione Mediaset e la Tv del 2024". Svanisce così l'ipotesi che Ilary Blasi, di cui si è tanto discusso dopo la rottura con l'ex marito Francesco Totti. E proprio oggi, in diretta a Pomeriggio Cinque, Vladimir Luxuria ha commentato le grandi novità, mostrandosi molto felice ed emozionata per questo nuovo incarico.