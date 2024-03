Isola dei Famosi, Edoardo Franco «sarà uno dei concorrenti»: l'ex campione di Masterchef troverà anche Joe Bastianich

di Redazione web

L'Isola dei Famosi sta per cominciare. Il reality show che quest'anno vedrà Vladimir Luxuria alla conduzione, sta scaldando i motori per una nuova avventura e, quindi, ecco che anche il cast con i futuri naufraghi si sta delineando. Due concorrenti arrivano da un altro noto e amatissimo reality: Masterchef. Joe Bastianich, uno degli ex giudici più temuti dagli chef in gara, è già stato confermato, mentre, il secondo concorrente deve ancora essere annunciato. Si tratterebbe del vincitore di Masterchef 12, Edoardo Franco, il 27enne originario di Varese che con la sua storia aveva commosso tutto il pubblico del programma. Se l'indiscrezione lanciata da FanPage trovasse riscontro positivo, lo chef e l'imprenditore statunitense avrebbero molto tempo per parlare di cucina sulle spiagge dell'Honduras.

Edoardo Franco all'Isola dei Famosi

Stando a quanto scrive FanPage, Edoardo Franco potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti dell'Isola dei Famosi. La sua presenza non è ancora stata confermata dai produttori del reality, anche se, dovrebbe essere quasi certa. Il 27enne di Varese potrebbe, quindi, spartire cocchi e riso con Joe Bastianich che aveva lasciato il programma di alta cucina nel 2019. La storia di Edoardo, che poi aveva vinto il cooking show, aveva commosso tutta Italia. Il candidato chef, infatti, era un rider con il sogno di farsi un nome nel mondo della cucina. Sogno che ha pressoché realizzato, dato che, grazie alla vittoria di Masterchef ha pubblicato il suo primo libro intitolato "Daje" ed edito da Baldini + Castoldi.

Elenoire Casalegno inviata

Sempre stando a quanto scrive FanPage, i produttori dell'Isola dei Famosi avrebbero scelto anche l'inviata che affiancherà, dall'Honduras, Vladimir Luxuria. Si tratterebbe di Elenoire Casalegno che sarebbe stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi per questa edizione del reality show di sopravvivenza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA