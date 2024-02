Masterchef la finale, la prima Mistery Box (dello chef stellato Andreas Caminada) la vince Eleonora

di Redazione web

Masterchef è arrivato alle sue battute finali: il programma culinario più famoso d'Italia decreterà il vincitore proprio questa sera e i finalisti, Antonio, Eleonora, Michela e Sara no vedono l'ora di mettersi alla prova l'uno contro l'altro per l'ultima volta all'interno del reality. Dopo la presentazione iniziale da parte dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ecco che i quattro aspiranti chef devono cercare di aggiudicarsi il camice bianco per andare avanti nella sfida, e devono cominciare a farlo affrontando la prima Mistery Box della serata. La prova è stata presentata dallo shef stellato Andreas Caminada.

La Mistery Box di Andreas Caminada

Andreas Caminada è lo chef stellato ospite di questa finale di Masterchef 13 che ha descritto la prima prova della serata usando l'aggettivo "amarcord". Infatti, la prima Mistery Box prevedeva alcuni ingredienti specifici di sfide passate che avevano messo in difficoltà i quattro finalisti. Per Antonio il kimchi (piatto tradizionale coreano), per Eleonora il confit di limone, per Sara una vinaigrette e per Michela un'emulsione di aglio nero. I concorrenti avevano in totale 45 minuti per completare la sfida che prevede, appunto, la creazione di un piatto con l'ingrediente più temuto da ognuno.

Michela ha proposto un piatto intitolato "Ritorno nel bosco": un carrè di cervo al forno con mera caramellizzata e funghi.

Il vincitore della Mistery Box

La prima temutissima prova della serata, ovvero la Mistery Box "amarcord" presentata da Andreas Caminada, è stata vinta da Eleonora che ha vinto il camice bianco e il pass per la sfida finale. Lo chef stellato aveva incoraggiato i concorrenti con queste parole: «Bisogna provare, provare e provare ancora. Non dovete mai stancarvi di provare», raccontando loro che per creare uno dei piatti più importanti del menu del suo ristorante, ha sperimentato in cucina per ben due anni.

