Masterchef, l'ex concorrente contro il cliente: «La sua richiesta è assurda». Il web si divide

di Redazione web

Simon Wood è stato un concorrente dell'edizione inglese di Masterchef e, dopo aver terminato la sua esperienza ai fornelli davanti ai vari giudici, ha aperto il suo ristorante a Manchester, Inghilterra.

Lo chef, che è molto attivo anche sui vari canali social, ad esempio, Instagram o Twitter, ha condiviso con i suoi follower una richiesta alquanto strana da parte di un cliente che avrebbe voluto festeggiare nel suo locale senza pagare la torta. Ecco ciò che è successo.

La vicenda

Simon Wood si è sfogato sui social con i suoi follower. Lo chef ha condiviso su Twitter una mail arrivatagli da un cliente che scrive: «Ciao Daniel (impiegato dell'ufficio, ndr), è fantastico, grazie. Dato che è il primo anniversario mio e di mio marito, sarebbe possibile regalarci un buon tavolo con una bella vista e magari un dessert in omaggio? Perché voglio sorprendere il mio partner. Grazie in anticipo per la risposta».

Simon ha, quindi, commentato la mail scrivendo: «La sua richiesta è assurda.

Unbelievable….



Free food for celebrations, that’s why we’re here after all….



🤯🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/uFh2D1h1wo — Simon Wood (@SimonJWoodUK) December 15, 2023

I commenti social

Ciò che è successo a Simon Wood ha diviso il web: alcuni pensano che la richiesta del cliente sia totalmente fuori luogo, altri, invece, credono che lo chef se la sia presa un po' troppo. Qualcuno ha scritto: «Non so davvero come faccia la gente a essere così fuori luogo», «Se non puoi mangiare al ristorante, è meglio se stai a casa» oppure «La mail è un po' troppo ma tu hai fatto una figura peggiore postando tutto su Twitter».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA