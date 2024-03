Masterchef 13, la finale viene vinta da Eleonora. Camice bianco per Michela e Antonio

di Redazione web

Masterchef 13 è stato vinto da Eleonora. Dopo un percorso pieno di emozioni e soprattutto di sfide, gli aspiranti chef hanno vissuto una finale da cardiopalma. La vincitrice è Eleonora, poi, a seguire, si sono guadagnati il camice bianco Michela e Antonio, mentre, Sara ha dovuto abbandonare il programma dopo una difficile prova. Prima che i giudici decretassero il vincitore, Eleonora è scoppiata a piangere e Michela l'ha consolata dicendole: «Ti voglio bene».

Le emozioni della finale di Masterchef

La finale di Masterchef è stata ricca di emozioni contrastanti: gioia, felicità, delusione e anche amarezza per essere arrivati a un passo dalla finale e averla solamente sfiorata. È stato il caso di Sara che è stata eliminata al termine dell'invention test: il suo piatto a base di quaglia non ha proprio convinto i giudici che, invece, hanno preferito mandare avanti Antonio e Michela. I due si sono giocati l'ultima sfida con Eleonora che aveva già strappato il pass per l'ultimo step grazie alla Mistery Box vinta all'inizio della serata.

I concorrenti sono stati allietati dai videomessaggi dei loro parenti, come, ad esempio, la sorella e il papà di Eleonora o i figli e il marito di Michela.

I menu dei tre chef

Durante l'ultima sfida della serata, i tre chef hanno dovuto presentare i loro menu. Michela ha proposto il suo "Mountain Experience", che offre gusti di montagna e porta i giudici sulle Dolomiti. Eleonora ha portato "Ichigo Ichie" un menu che si ispira ai sapori orientali, soprattutto alla cucina giapponese. Antonio, invece, ha proposto "La chiave di tutto" e si è ispirato allo scrittore tedesco Goethe molto legato all'Italia e alla Sicilia, protagoniste di gusto nella sua proposta culinaria.

