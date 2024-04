Isola, Luxuria: «Se ci metti ancora un po' mi ricresce la barba». Il richiamo al concorrente e la frecciatina (non gradita) a Sonia Bruganelli

di Sara Orlandini

Vladimir Luxuria è al timone di uno dei reality show più famosi e amati dagli italiani: L'Isola dei Famosi. La conduttrice, piano piano, si sta abituando a questo suo nuovo ruolo di punta, dato che nelle precedenti edizioni, era al fianco di Ilary Blasi ma come opinionista.

Nelle scorse ore, è andata in onda la seconda puntata del gioco ambientato in Honduras e non sono mancate le battute, le gag, le frecciatine e gli imprevisti. Vladimir, però, non si è scoraggiata e ha portato a termine anche questa serata. Uno dei siparietti che ha più fatto divertire il pubblico in studio e quello che si esprime sui social, è sicuramente stato quello prima di una delle prove della serata. La conduttrice ha, in qualche modo, ricordato il suo passato e il motivo è presto detto.

La battuta di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, dopo avere ascoltato attentamente le istruzioni che Elenoire Casalegno aveva dato ai concorrenti che dovevano affrontare la prova, ha atteso pazientemente che tutti fossero pronti e in posizione.

La frecciatina a Sonia Bruganelli

Vladimir Luxuria è nota per lanciare frecciatine a destra e a manca. Stoccate che, a volte sono gradite, altre volte meno e così è parso ieri sera quando la conduttrice, spiegando l'entrata in gioco di nuovi concorrenti ha detto: «Se la vedranno con gli ex naufraghi. Sonia tu daresti una seconda possibilità a un ex?». L'opinionista ha quindi sorriso in modo forzato e, dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato, un po' stizzita ha risposto: «Passo la domanda a Dario (Maltese, ndr)». Che si riferisse o meno a Paolo Bonolis non è dato saperlo, certo è che Sonia non sembrava proprio aver trovato divertente la battuta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 08:49

