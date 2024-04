Isola dei Famosi, il kit di sopravvivenza e gli oggetti vietati in Honduras: le curiosità prima del via ufficiale

di Dajana Mrruku

Sta per iniziare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e alla conduzione, per la prima volta, ci sarà Vladimir Luxuria. I concorrenti sono molto emozionati e non sanno che cosa li aspetta in Honduras. Ad accompagnarli nella loro lunga esperienza Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata, mentre in studio ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, pronti a commentare le vicende in diretta con la conduttrice. Il cast è ormai pronto e i naufraghi stanno ricevendo l'usuale kit di sopravvivenza con alcuni oggetti molto particolari, mentre altri sono severamente vietati.

Il kit di sopravvivenza

I naufraghi sono già in arrivo in Honduras e pronti ad essere sottoposti a sfide difficili e a patire la fame sull'Isola. A ognuno di loro verrà consegnato un kit di sopravvivenza che prevede biancheria, abbigliamento e alcuni prodotti per l'igiene personale.

Tra gli oggetti vietati ci sono quelli che possono essere pericolosi o arrecare danni, materiali illegali o sostanze stupefacenti. Poi, anche oggetti che possano isolare il concorrente dal resto del gruppo, come libri e riviste.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 15:01

