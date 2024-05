Sonia Bruganelli non è partita per l'Honduras e non è "in missione" per salvare l'Isola dei Famosi. Ecco dove si trova L'autrice televisiva è al Foro Italico a Roma per un evento benefico







di Redazione web Sonia Bruganelli ha fatto uno scherzetto ai suoi follower. Nelle scorse ore, infatti, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede la cabina di un aereo. All'immagine, l'opinionista dell'Isola dei Famosi ha aggiunto la scritta: «Arrivo Honduras!» e, così, tutti i suoi fan hanno pensato che si stesse dirigendo proprio dai naufraghi che stanno lottando per la sopravvivenza. In tanti hanno creduto alla storia di Sonia perché si vocifera che gli ascolti del reality non siano ottimi e che la produzione stia pensando a vari modi per alzare lo share. Comunque sia, l'autrice televisiva è a Roma e sta partecipando a un evento molto noto. Sonia Bruganelli al Foro Italico Sonia Bruganelli è al Foro Italico dove si sta svolgendo l'evento "Tennis and Friends - Special Edition 2024" che unisce salute e sport con visite mediche e intrattenimento e che inaugura il fine settimana degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis che si disputeranno dal 6 al 19 maggio. Sonia e il suo Beppe Sonia Bruganelli, qualche mese fa, ha adottato un cucciolo che ha chiamato Beppe. Nelle sue ultime storie, il cagnolino si diverte a giocare sul letto e lei spiega: «Allora vi dico, buono non è diventato, educato nemmeno, anzi, crescendo, sta peggiorando!». Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 15:01

