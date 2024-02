«Sonia Bruganelli nuova opinionista dell'Isola dei Famosi»: l'ex moglie di Bonolis pronta ad affiancare Vladimir Luxuria

di Redazione web

Sonia Bruganelli, dopo la sua avventura come opinionista al Grande Fratello Vip, ha lavorato (come sempre) alla stesura di vari programmi televisivi quali, ad esempio, Ciao Darwin o, comunque, era impegnata con la sua pagina Instagram in cui commenta i libri che legge e li consiglia ai fan. Quindi, il fatto di tornare in televisione in qualche reality show, sembrava essere molto lontano.

Sonia Bruganelli opinionista all'Isola dei Famosi?

L'indiscrezione di Sonia Bruganelli di nuovo opinionista ma in un altro reality show, ovvero L'Isola dei Famosi, è stata lanciata dal sito di Davide Maggio che sembra essere davvero sicuro del nuovo ruolo dell'ex moglie di Paolo Bonolis. Qualche tempo fa, Sonia aveva dichiarato: «Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista», anche se poi, aveva preso parte (nel 2022) al GfVip proprio in questo ruolo. Quindi, perché no all'Isola dei Famosi? Effettivamente, ora che Vladimir Luxuria è stata confermata come conduttrice, c'è bisogno di qualcuno che sia frizzante ed esprima i propri pareri in modo schietto e diretto e Sonia sembra essere proprio la figura perfetta per questo ruolo.

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Non c'è ancora una data certa ma sembra proprio che, come del resto ogni anno, L'Isola dei Famosi cominci nella prossima primavera. La prima novità riguarda proprio la conduzione: al timone ci sarà Vladimir Luxuria che, nel 2008, è stata una naufraga e la vincitrice del reality e, poi, ha rivestito per diversi anni il ruolo di opinionista accanto a Ilary Blasi conduttrice. È stato, poi, annunciato anche il primo concorrente: Joe Bastianich. Ora, manca solo la conferma su Sonia Bruganelli come opinionista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA