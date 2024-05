Brody, il cane "cameriere" porta l'acqua alla sua padrona ammalata: il servizio in camera che tutti vorrebbero

di Redazione Web

Chi non vorrebbe un "cameriere" personale? In particolare se questo ha quattro zampe e un muso dolcissimo. Sara Poskonka ha addestrato il suo cane Brody, un esemplare di pastore australiano, a portare gli oggetti a lei e alla sua famiglia in caso di necessità. E quando la sua padrona ha avuto bisogno di lui per via di una brutta influenza, Brody non si è di certo tirato indietro, offrendo alla ragazza un particolare "servizio in camera".

Il sostegno di Brody

Sara ha filmato il suo cagnolone e ha poi pubblicato il video su TikTok, che è diventato virale in poco tempo.

Cinque minuti più tardi, torna nella camera della ragazza con la bottiglia d'acqua tra i denti. La fa cadere un paio di volte, perché l'oggetto è troppo grande per la sua bocca. Ma non si perde d'animo e la prende subito dopo, per poi saltare sul letto di Sara e posarle la bottiglia sulle gambe.

I commenti

Il pastore australiano è conosciuto non solo per la sua dolcezza e per il suo manto macchiato, ma anche per la sua grande intelligenza. Dopo aver visto il video, diverse persone hanno commentato ricordando questa caratteristica. Alcuni hanno scritto: «Il pastore australiano è uno dei cani più intelligenti. Brody è adorabile», mentre altri hanno aggiunto sotto il video: «Lo adoro, magari tutti i cani fossero come Brody».

