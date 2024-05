«Sono troppi, la città è invivibile»: mamma con un bimbo piccolo prende i calci i turisti a Venezia, rissa sul vaporetto

di Redazione web

Esasperata - a suo dire - dalla lentezza dei turisti “che affollano e rendono invivibili anche motoscafi e vaporetti”. Per questo motivo una residente a Venezia, salita a bordo con il figlio in tenera età, ha perso le staffe andando in escandescenze e rendendo il viaggio nel vaporetto della linea 1, diretto al Lido, alquanto movimentato e turbolento. Si sono vissuti alcuni momenti di forte tensione nell'incredulità di diversi passeggeri.

Rissa sul vaporetto a Venezia

É accaduto l'altro pomeriggio poco dopo le 14.

La donna però ha proseguito nel suo sfogo con toni altissimi, urlando parolacce, bestemmie e minacce contro tutto e tutti. Ma non è finita. Dopo la Salute, la signora si è scagliata contro un altro turista appena salito a bordo, colpendolo dietro alla nuca con alcune sberle, quindi è scesa alla fermata di Vallaresso San Marco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 17:34

