«Facciamo sesso quattro volte a settimana e 12 viaggi l'anno: non vogliamo avere figli e essere infelici»

Una coppia senza figli ha spiegato il motivo per cui è intenzionata a rimanere tale: lo status di non genitori significa che fanno sesso quattro volte a settimana, vanno in vacanza 12 volte l'anno e si godono il relax ogni weekend.

Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, di Orange County, in California, hanno spiegato al Daily Mail di non voler finire per essere «infelici avendo figli». I due stanno insieme da sei anni, trascorrono il loro tempo libero viaggiando, andando a pranzo fuori senza bisogno di programmazione, allenandosi insieme e dormendo nei fine settimana. I Vasu dicono anche di fare "sesso selvaggio" quattro volte a settimana. Taylor ritiene che sarebbe «irresponsabile» per lei e il marito, un dirigente delle vendite IT, avere figli attualmente perché sono «costosi» e vogliono aspettare fino a quando non saranno «preparati finanziariamente». Piuttosto che mettere da parte i soldi per eventuali futuri figli, i due stanno risparmiando per comprare una casa.



La coppia sposata si è incontrata al college nel luglio 2017 e si è sposata alle Hawaii nel giugno 2022. Taylor afferma che la pandemia è una delle ragioni principali della loro decisione di non avere figli: «Abbiamo perso due anni della nostra vita a causa del Covid. Entrambi amiamo viaggiare: ora che il mondo funziona di nuovo, vogliamo visitare tutti i luoghi che ci siamo persi». Quest'anno hanno in programma di viaggiare in Messico, Colorado, Utah, Texas, New York e persino l'Italia e Taylor ritiene che avere figli sarebbe un ostacolo ai loro piani di viaggio. Taylor crede anche che non avere figli aiuti a mantenere viva la scintilla in camera da letto: «Non sei mai troppo stanco, quindi puoi fare notti di sesso selvaggio durante la settimana se vuoi. Quando hai figli, non hai tempo per quello».

