Attrice americana in viaggio per Roma, la valigia piena di Diet Coke: «Non ce l'hanno». Gli italiani: ridicola

di Redazione web

Un'americana in viaggio verso Roma ha riempito la sua valigia con 'Diet Coke', l'equivalente dell'Italiana Coca-Cola Light, perché «in Italia non ce l'hanno», le sue parole in un video diventato virale su TikTok. Il video in cui apre la valigia e mostra l'enorme quantità di lattine e bottigliette in platica della bevanda sta facendo il giro dei social suscitanto perplessità negli americani che visitano le città europee.

Negli scorsi giorni, infatti, altrettanto virale è diventato il video di una 30enne americana che si chiedeva se fosse consono chiedere del ghiaccio nei ristoranti italiani o, ancora, video di turisti statunitensi che si chiedevano perché in Spagna e Portogallo sembra che nessuno bevi acqua.

Ma chi è la turista americana che «contrabbanda Diet Coke in Europa»? Si tratta di una nota attrice: scopriamola insieme.

Jill Zarin e la Diet Coke

«Ho contrabbandato la mia Diet Coke dagli Stati Uniti, perché non la vendono in Europa. Hanno solo Coke Light e Coke Zero, e fa schifo», ha spiegato l'attrice americana.

Si tratta di Jill Zarin, nota anche in Europa per la serie The Real Housewife.

Il video

A caricare il video su TikTok è stata la figlia Allyson Shapiro che ha scritto: «Qualche altra appassionata di Diet Coke viaggia con la valigia piena? Fortunatamente c'è l'ha fatta in sicurezza».

Nel video, infatti, una delle latine è evidentemente scoppiata bagnando l'intera valigia.

La reazione sui social non è stata delle migliori, in quanto, l'attrice americana è stata presa in giro da molti utenti europei che si chiedono come sia possibile non capire che qui si chiama Light, ma è la stessa 'Diet'. «Ridicola», le scrive un utente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA